VIDEO. «Preferiría ser gay»: Nicolás Arrieta arremetió contra ex de ‘la Liendra’ tras rifar una noche de pasión

El polémico generador de contenido Nicolás Arrieta arremetió contra la ex de ‘la Liendra’ tras rifar una noche de pasión, y es que Mercedes Uhía, ex de ‘la Liendra’, de acuerdo con lo publicado en sus redes sociales estaría rifando una noche de pasión con ella.

Arrieta criticó a la mujer por un concurso, llamado en el gremio como ‘Giveaway’, en el que el ganador obtendría una noche de pasión con ella. En un video publicado en sus redes sociales, el influencer afirma: “La verdad, preferiría ser gay a meterme con una vieja como tú. Sinceramente, no soy gay, no soy gay pero realmente, si me dan a elegir, prefiero ser gay”.

Ante tantas criticas, la mujer le envió un mensaje a los medio de comunicación y a la influencer: “a todos los medios de comunicación y a los ‘influencers’ que están hablando porque estoy rifando una noche conmigo, en vez de criticar, cojan un número y así participan, en vez de estar hablando damier de mí. Al tal Nicolás Arrieta díganle, por favor, que obvio la noche conmigo no es gratis. ¿Qué dijo? ¿Navidad?”. Además, Mercedes recacalí que la noche de pasión tenía un valor de 200 mil pesos supuestamente a cada participante.