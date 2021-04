La influencer Manuela Gómez contó a través de su cuenta de Instagram el dolor que siente por el difícil momento que vive su perrita, quien se llama ‘Chata’ y estaría luchando por su vida.

Hace poco Manuela Gómez dejó ver a su rottweiler sufriendo, mientras la perrita estaba con oxígeno contó que el médico veterinario le dijo que el cuadro clínico cada día empeoraba más por lo que han visto viable dormir a ‘Chata’. La influencer dijo que su can tenía las paticas hinchadas, debido a que el lado derecho de su cuerpo estaba inflamado.

“Me la van a sacar un rato con su máquina de oxígeno, con todo. No, es que no mejora, me dicen que está mal”, dijo Manuela en el video. Además, expresó que el doctor le había sugerido, tras tener internada a la perrita por varias horas, que creía que lo mejor era “dormirla”.