Luego de que los internautas les sacaran memes y divertidas bromas a Pipe Bueno por su estado físicos, su pareja Luisa Fernanda W salió a defenderlo y a decir que ella no tenía «mala mano». Y es que una foto de Bueno causó tanto revuelo en redes sociales, según los usuarios, la ‘influencer’ lo tiene «acabado».

Al ver tantos memes, Luisa Fernanda habló a través de sus estados de Instagram para responder algunas ‘sátiras’ sobre “tener mala mano” con Pipe Bueno. “Si tener mala mano es tener una familia estable, ser exitosos en nuestro trabajo, tener un hijo maravillosamente precioso, estar felices, pues amigas entonces que todas tengan mala mano y ojalá encuentren a esa persona que tiene mala mano para que esos deseos se les hagan realidad y sean exitosos”, expresó la mamá de Máximo, fruto del amor con el cantante de música popular, Pipe Bueno.

Al parecer, Luisa quiere dejar atrás las polémicas y formar una familia sin tantos escándalos. “Uno no todos los días está en su mejor versión, hay días en los que uno amanece hecho un po… uno no siempre tiene que estar como un postre. Y esa foto que anda rondando por ahí fue de un día de una trasnochada tan brava con el niño, el trabajo, pero esas son cosas que la gente no entiende. La gente solo busca criticar”, recalcó en Instagram.

“Lo importante es que estamos felices y con Dios”: Luisa Fernanda W:

La mala mano existe señores… La pruebas es Luisa Fernanda W con Pipe: pic.twitter.com/pLblzUW79Q — Toxic Alert (@Toxic_Gir) March 13, 2021