VIDEO: Epa Colombia se ‘emberracó’ con la respuesta que le dio Claudia López sobre su negocio

En las últimas horas se dio a conocer que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le respondió a la influencer y empresaria conocida como la Epa Colombia, luego de pedirle cita y que la ayudara, pues para ese momento llevaba 4 días con sus locales cerrados y sin poder trabajar.

Esta fue la respuesta de Claudia López:

La respuesta de Claudia López al mensaje de Epa Colombia pic.twitter.com/nudV8ZTg5c — Pille pues (@PuesPille) March 30, 2021

Ante esta respuesta, la empresaria publicó un video en el que manifiesta su decepción con lo que le respondió la mandataria y expresó con aparente indignación que: “¿Viste lo que me quiso decir Claudia López, tu entendiste el mensaje, lo entendiste?, de igual yo solamente estoy pidiendo tres cosas: que me dejen generar empleo en Colombia, que no me manden los mismo cuatro funcionarios, que me responda rápido el INVIMA y me apruebe”.

Asimismo, la empresaria dijo que con esos tres puntos resueltos podrá ser “la vendedora del año, no estoy pidiendo nada más amiga, ¡no estoy pidiendo nada más!, yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden, ni dármelas de pobrecita, porque gracias a Dios yo trabajo duro, yo soy super emprendedora (…) Yo no necesito ayuda de nada, solo que me dejen quieta”.

Epa Colombia se mostró muy inconforme con la respuesta que le dio Claudia López pic.twitter.com/tWrzJVvAs3 — Pille pues (@PuesPille) March 30, 2021

Recordemos que la secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado en los últimos días sobre el cierre de los locales de Epa Colombia y explicaron que: «La Secretaría Distrital de Salud, se permite informar que la entidad ha realizado cinco visitas al establecimiento comercial en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021 (una visita ordinaria, una por queja ciudadana y tres por solicitud de la propietaria)».

Asimismo, explican que el equipo que visitó el lugar emitió un «concepto sanitario desfavorable y aplicó la medida sanitaria de clausura temporal».

