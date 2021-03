En las últimas horas la influencer y empresaria conocida como Epa Colombia denunció por medio de un video que un hotel en Medellín en el que se hospedó durante este fin de semana -según ella- le cobraron una ‘alta’ cuenta de internet.

Y es que en el video, se observa a la empresaria con factura en mano y dice que: “en ese hotel había pasado una chim$# hasta que me pasaron la cuenta (risas), no todo muy bonito y todo pero me cobraron hasta el internet”.

En aparente estado de indignación, Epa Colombia reveló entonces que cuando menos pensó le cobraron $355.000 en “solo internet”. “Tengo mucha rabia porque allá en la casa yo solo pago como $60.000 por el mes”, confesó.

Este es el video de la Epa Colombia denunciando ‘alto’ cobro de internet en hotel de Medellín: