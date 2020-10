El influencer Nicolás Arrieta volvió a estar en el ‘ojo del huracán’ en redes sociales después de que se viralizaran audios que lo señalan de maltratar a su exnovia y por esa razón se volvió tendencia.

Cientos de internautas empezaron a cuestionar el supuesto maltrato del que se señala a Arrieta y empezaron a rodar unos audios que serían las presuntas pruebas del caso, lo que desató una oleada de críticas.

Los audios que empezaron a circular fueron de Lorena Esteban quien estaría pidiendo que él la deje en paz y relatando que la había dejado sola en un embarazo, ‘pruebas’ que en minutos se viralizaron y causaron indignación en redes.

Lea también: VIDEO: Andrea Valdiri decidió responder las acusaciones de ‘estafa’ que hizo Nicolás Arrieta

A pesar de las declaraciones en los audios, la ex de Arrieta salió a decir en sus redes que “estoy bien, no me molesten más con el mismo tema de los audios. Unos audios no son prueba de nada, no más mensajes por favor. Les mando buenas energías y un abrazo”.

Por su parte, Nicolás Arrieta no le dio la suficiente importancia al tema que al parecer buscaba hacerlo quedar mal y que lo criticaran y posteó una escena de Los Simpson, al parecer como sarcasmo frente a la situación.

No sé quien sea Nicolás Arrieta, pero lo que sí sé es que es tremendo hijueputa. pic.twitter.com/qDVclhxU2m — Físico Impuro® (@FisicoImpuro) October 2, 2020

No entiendo cómo gente defiende a Nicolás Arrieta, DIOS MIO QUE YA VAN 5 DENUNCIAS. Abran los ojos y no normalicen la violencia.#NicolasArrieta — Alexandra Maldonado (@Alexand08039026) October 2, 2020