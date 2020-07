Danna Sultana y Esteban Landrau contaron detalles sobre el parto de su hijo Ariel, que nació el pasado jueves 16 de julio en Puerto Rico.

En un video publicado en YouTube el novio trans de Danna narró: “yo me volteaba de un lado, me volteaba del otro aguantando las contracciones, me dieron medicamentos para aguantar el dolor, pero mis amores, yo pujaba, pujaba, pujaba y Ariel no quería salir”.

La pareja transgénero expresó que el momento de pánico llegó cuando él tenía que entrar al quirófano: “llegaron los nervios porque fue una cirugía de cesárea, tú sientes que te van a abrir por la mitad, yo tenía pánico de que me quedara, tenía pánico en perder a Ariel y dejar a Danna sola”.

En medio del temor, ella le decía: “Esteban: tranquilo, vamos a salir de acá los tres, Dios está con nosotros. Ariel pesó nueve libras. Cuando lo sacaron eso fue una que emoción de verdad no se puede describir”.

Sobre los rasgos del pequeño Ariel, Esteban dijo que “es idéntico a Danna, idéntico, lo único que tiene mío son los ojitos y las orejas, pero todo lo demás Danna puso todo ahí yo no puse nada”.

