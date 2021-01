El humorista Ricardo Quevedo confesó que desde hace varios años viene lidiando con un problema emocional del que fue diagnosticado hace poco. A través de su cuenta de Instagram escribió un mensaje contando los detalles.

“Hace varios años que me sentía muy mal y no sabía la causa. Los últimos 15 días han sido muy importantes para mí, porque por fin me diagnosticaron la razón”, inició diciendo Quevedo en el últimos post.

El comediante publicó una fotografía en la que aparece con su bicicleta rodeado de montañas, en la publicación expresó: “hoy me escapé para pensar en todo lo que me ha pasado, en gran parte a raíz de eso. Toda la gente con la que la he cagado. Todos los errores que he cometido. Tantas discusiones innecesarias, tantas batallas que no merecían importancia. Tantas cosas que perdí, tantas cosas que no valoré. Tanta gente que quise y que no hice sentir querida. Tantas oportunidades perdidas y tanta impaciencia e incertidumbre. Pero ya qué. Estoy medicado y me siento mucho mejor”. El humorista no dio detalles de su enfermedad que estaría por la que sentía muy mal.

Así contó el humorista Ricardo Quevedo sobre el mal que padece: