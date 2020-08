Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 4 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Eres una persona muy activa y que te gusta mucho ponerte metas, hoy es un buen día para marcarte nuevos objetivos y trazar una línea de plan para cumplir todo lo que te vayas proponiendo, no te pongas límites.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Durante el día de hoy notarás que estas más comunicativo de lo habitual, no es algo malo, todo lo contrario, aprovecha para realizar amistades nuevas o conocer más cosas de tus compañeros de trabajo, nunca viene mal una amistad nueva.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Eres una persona que tiene un gran don del humor, no te cuesta hacer reír y sonreír a las personas de tu entorno, aprovecha esta cualidad hoy y ten un encuentro con tus amistades, vive un buen con ellos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hoy te levantarás con mucha energía, pero no por ello debes dejarte llevar por esta vitalidad y tomar decisiones de manera imprudente, es mejor que pienses cualquier acción que vayas a realizar, aunque esto te haga ir más lento.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy te vas a sentir bastante creativo, entonces debes aprovechar esta energía y enfocarla en proyectos personales, que, a futuro te darán un gran beneficio personal al lograr todo lo que te propones sin ningún tipo de problema.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Con el ingreso se Mercurio en Leo tu capacidad de orden y disciplina se desarrollarán al máximo y podrás gozar de una mente ágil, rápida, resolutiva y pragmática durante el periodo de 30 días. Aprovéchalo y destaca profesionalmente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Permanece atento, hoy notarás como las personas más cercanas te critican, no son críticas constructivas, tratan de dañar tu autoestima, no les hagas caso y sigue con tu misma actitud y no dejes que esta situación te cambie.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Llevas tiempo teniendo sueños que no se hacen realidad, debes diferenciar de lo que puedes conseguir y de lo que es imposible, no es una tarea sencilla, pero trata de hacer una lista y organiza tus metas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Cuidado en el día de hoy Mercurio ingresa en Leo y podría causarte errores al reaccionar de manera impulsiva o al tomar decisiones sin meditar. Cuenta hasta diez, antes de decidir, hacer o decir alguna cosa.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Permanece atento en todo momento, hay personas que te tienen bastante envidia y hablarán mal de ti, no es momento de crear una confrontación, es mejor que trates de dialogar antes de discutir.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Un superior o supervisor de tu trabajo podría exigirte más de lo habitual dadas tus capacidades e intelecto. No lo tomes como órdenes vacías sino como un reto, supérate a ti mismo, te ayudará a tu autoestima.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Durante el día de hoy será muy importante la comunicación, trata de medir muy bien tus palabras y no critiques a nadie, solo de esta manera conseguirás no involucrarte en problemas de los cuales luego no puedas salir.

Fuente: Astrocanal