Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 30 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Durante el día de hoy, vas a tener un bonito encuentro con tu familia, hace días que no les dedicas mucho tiempo, y especialmente hoy te vas a sentir feliz al lado de los tuyos, no te arrepentirás

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Es bueno que seas una persona constante y que no pares hasta conseguir tus objetivos, pero piensa que la mente necesita un descanso y hoy es un buen día para relajarte y vivir sin tantas preocupaciones y angustias

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, En el día de hoy puedes percibir que tu carrera profesional sufre estancamiento o demoras en aquellos objetivos que estabas persiguiendo desde hacía tiempo. No es momento para lamentarse o desesperarse sino para mantenerse firme y tenaz.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, A partir de ahora con Júpiter en Capricornio lograrás materializar tus proyectos y darles forma gracias a su influencia. Perseverancia y constancia son las palabras clave durante la estancia de este planeta en capricornio. Úsalo en tu beneficio propio.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, No desaproveches la oportunidad de aprender de personas con mayores conocimientos a los tuyos porque te parezcan un poco sabelotodo. Esa nueva información que puedes sacar de esas personas puede ser la clave de tu éxito.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Tu planeta regente, Mercurio, se encuentra en oposición a Júpiter esto significa que puedes experimentar tensiones, malentendidos o demoras relacionadas con lo laboral y con la expansión de proyectos e ideas. Trata de valorar pros y contras de cada propuesta.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Conseguir las metas que uno se propone requiere de esfuerzo, lucha, obstáculos que deben ser vencidos con determinación y detenimiento por lo tanto intentar lograr el éxito sin esfuerzo solo trae frustración. Piénsalo con calma y autocritica constructiva.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Estamos en el final de una etapa. Tal vez este tiempo atrás te hayas planteado realizar algunos cursos o estudiar algo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pues hay riesgo de no terminar los estudios o proyectos

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Durante el día de hoy tendrás la idea de iniciar un curso, de duración intermedia, para empezar a ampliar tus conocimientos, no importa lo que te digan los demás, los conocimientos obtenidos te ayudarán mucho en tu trabajo

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Durante el día de hoy trata de no tomar decisiones, notarás que tu vitalidad esta baja y no tendrás ganas de realizar ningún tipo de actividad, es mejor que te tomes el día con calma y no tengas estrés

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Tienes un gran don de comunicación, aprovecha el día de hoy para expresar todo lo que te has ido reprimiendo a lo largo de la semana, siempre con buenas palabras, pero después te quedarás liberado al decir lo que piensas

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, A partir de ahora con Júpiter en Capricornio lograrás materializar tus proyectos y darles forma gracias a su influencia. Perseverancia y constancia son las palabras clave durante la estancia de este planeta en capricornio. Úsalo en tu beneficio propio

Fuente: Astrocanal