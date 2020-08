Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 29 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Aunque pueda parecer muy repetitivo, trata de leer dos veces antes de aceptar cualquier cosa antes de actuar, y sobre todo antes de realizar cualquier función, por común que sea piensa muy bien que movimientos vas a dar para no equivocarte.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, No trates de comportarte de otra manera o ocultar ciertas actitudes o aficiones que tienes, debes vivir tal y como eres, no tengas miedo a lo que piensen los demás sobre tu vida, es tu vida y debes disfrutarla.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Hoy es un día para recordar a personas de tu pasado, amistades que, por circunstancias de la vida, se han distanciado. Trata de ponerte en contacto nuevamente con estas personas y vuelve a tener esa amistad.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Al tener a Mercurio en trígono con Plutón tu intuición se verá reforzada de manera que durante el periodo de este aspecto planetario podrás notar o ver aquello que está oculto, que no se encuentra con los ojos fácilmente.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Es momento de evaluar tu economía, no te dejes llevar por los impulsos y trata de comprar solo lo que sea estrictamente necesario, ya vendrán otros momentos donde te puedas dar un buen capricho.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, No tengas una actitud conformista, hay aspectos de tu vida que deben cambiar, pero ese cambio solo lo puedes realizar tú, no es fácil cambiar, pero haciendo pequeños pasos lograrás mejorar mucho en tu día a día.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Trata de no hacer gastos que no sean necesarios, por mucho que tengas la necesidad de comprarte alguna cosa, es mejor que guardes ese dinero y lo uses más adelante para hacer una adquisición que sea totalmente necesaria.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hace mucho tiempo que no disfrutas de la compañía de los tuyos, aprovecha y queda con tus amigos, aunque no sea mucho rato lo vas agradecer mucho y te quedarás con las ganas de tener otro encuentro similar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, No intentes engañar a los demás con una apariencia que no es tuya…es mejor que te muestres tal y como eres, no te preocupes porque te van a aceptar y no vas a tener ningún tipo de problema.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, No es bueno que vivas momentos de soledad, hoy es un buen día para que trates de volver a retomar el contacto con tus amistades, hacer vida social te va a sentar muy bien.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Hoy notarás como los pensamientos negativos se apoderan de ti. Es bueno que trates de hacerte una pequeña limpieza con inciensos, compra un poco de palo santo y préndelo y deja que el humo envuelva tu cuerpo, te sentirás mejor.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Durante el día de hoy notarás como las personas de tu entorno te vienen contando la vida privada de los demás, es mejor que no le hagas caso y no quieras saber de esos chismes. No es bueno.

