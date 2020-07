Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 27 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Ahora es momento de usar la calculadora, trata de reorganizar tu economía, aunque sea complicado, hoy es momento de guardar dinero por lo tanto de evitar cualquier evento social es mejor que hoy estés en casa

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, No permitas que las personas de tu entorno no te dejen cumplir tus sueños y te corten las alas, tienes muchas cualidades para conseguir todo lo que te propongas, no les hagas caso, persigue tus sueños ya que los cumplirás

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Entras en un periodo emocional que te puede traer momentos de inestabilidad y altibajos en tu estado de ánimo. Por lo tanto, es ideal pensar muy bien las cosas que ahora vas a decir, hacer, para evitar malestar innecesario.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Con Neptuno en Piscis, puedes sentir que recuerdos del pasado vienen a tu memoria, situaciones que incluso se repiten o se asemejan. Este planeta requiere de ti un aprendizaje profundo y de análisis personal, haz una meditación para sanar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Venus en Géminis cuadratura a Neptuno retrogrado piscis puede provocar algunos desarreglos como los riesgos de idealizar una relación tanto a nivel personal como profesional. Por lo tanto, sopesa bien el grado en cómo ves esas relaciones y su importancia.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Ha llegado el momento clave, ahora tienes que despertar tu conciencia. Durante algún tiempo has podido evadir o no practicar ejercicios de desarrollo espiritual pero ya no puedes seguir así tienes que elevar tu espiritualidad para fortalecer tu mente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Venus en Géminis en cuadratura con Neptuno retrogrado piscis es habitual que crezcan las decepciones amorosas por poner pasiones que no corresponden a la realidad tanto al inicio de una relación como en su mantenimiento. Ten cuidado y sé cauta.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Es buen momento para eliminar toxinas y limpiarte o hacer una depuración, durante 14 días has estado acumulando distintos tipos de energía de tu entorno y de la propia luna creciente y ahora es bueno liberarla y sudarla.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, En ocasiones tiendes a tener apego a determinados actitudes y pensamientos, ahora es un buen momento para reflexionar e intentar cambiar, no es sencillo, pero mejorarás mucho tu estilo de vida y no arrastrarás tantos problemas, sintiéndote así más libre.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Hoy es otro día indicado para dedicarle tiempo a tu pareja, trata de introducir pequeños cambios en vuestra rutina, aunque no sea habitual en ti, trata de ser más impulsivo y no pienses tanto, así sorprenderás a tu pareja

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Es necesario que estés con los cinco sentidos bien activados, ya que personas de tu confianza te pedirán dinero prestado, por nada del mundo accedas a esa petición, ya que es dinero no regresará nunca a tu bolsillo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Hay cosas que no te gustan de tu entorno laboral, pero hoy no es un buen día para que hables con tu superior, haz una lista de todo lo que le tienes que decir, y busca otro momento para hablar.

Fuente: Astrocanal