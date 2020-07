Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 24 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Eres una persona muy responsable, es una gran cualidad, pero ves con precaución porque en el trabajo intentarán que hagas más funciones de las que te corresponden y luego no te van a devolver esta ayuda que estás haciendo

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hay personas en tu entorno que tiene problemas, en ocasiones tienes una actitud apática, pero es momento que trates de ayudar e intentar que solucionen los problemas que tienen, lograrás reforzar tus relaciones con tus amistades

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Intenta ser más constante, perseverante y metódico en las metas que te propones y que quieres lograr tanto a largo plazo como a corto plazo. Una rutina preestablecida te puede ayudar como una guía hasta que lo desarrolles automáticamente.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Ha llegado el momento de hacer una pausa, reflexionar sobre aquellas cosas que no has logrado pese tu esfuerzo y hacer un poco de autocrítica constructiva para perfeccionarte y provocar nuevos cambios y energías en tu campo áurico.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy será un día complicado para ti, ya que tendrás muchos obstáculos para conseguir realizar tus tareas, no te preocupes ni te bloquees, siempre superas todos los obstáculos, trata de luchar como siempre has hecho y no te rindas

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Hay situaciones en las que es prudente pararse a escucharse a uno mismo y tratar de entender que quiere tu alma de ti. Por eso hoy la energía es favorable para que realices este ejercicio de auto escucha.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Podrías descubrir algún tipo de engaño mediante un chisme en tu círculo de amistades o de relaciones que te ha sido ocultado desde algún tiempo. En lugar de entristecer y enfurecerte analiza si merece la pena y olvídalo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, No sería mala idea hacer un curso de reciclaje a distancia relacionado con tu profesión en estos momentos, te brindará nuevas oportunidades y la capacidad de agrandar y ampliar tus conocimientos y llevarlos a la práctica.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Durante el día de hoy sentirás que la creatividad se adueña de ti, trata de hacer alguna actividad manual, ya que te ayudará a calmar los nervios de toda la semana y al finalizar esta actividad te sentirás muy bien.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Hoy es un buen día para dedicárselo a tu pareja, trata de sorprender a la persona que amas, ten una cita agradable, realiza la actividad que siempre has deseado a su lado, el día será agradable para vosotros dos

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Aprovecha que el fin de semana esta próximo para organizar bien que quieres hacer, llevas tiempo que no le dedicas un día a tu pareja, ahora es un buen momento para sorprender y proponer un plan de escapada

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Aunque suene rencoroso, no trates de perdonar a las personas que te han fallado recientemente, ya que es un dolor que no has podido eliminar de tu corazón, aunque ahora necesite tu ayuda, es mejor darles la espalda

Fuente: Astrocanal