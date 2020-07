Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 22 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Es momento de reunirte con tus amistades, hace tiempo que no tienes un encuentro con ellos, en este encuentro te vas a sentir muy bien y te vas a divertir, vas a reforzar así tu vínculo con tus amigos

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Eres una persona muy creativa, aprovecha este día para desarrollar esta faceta tuya, es un buen momento para dibujar y colorear un mandala, mientras realizas esta actividad te sentirás en un estado de tranquilidad y paz

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Intenta no querer agradar a todo el mundo, es un buen momento para establecer realmente vínculos o conexiones con aquellas personas que te han demostrado su valía, su capacidad y compromiso hacia ti, no muestres una falsa sonrisa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, En este momento puedes notar una activación adicional en tus niveles de energía y sentirte con fuerzas para conseguir todos tus propósitos. Aprovecha este momento para proyectarte en el futuro. Visualiza que cambios quieres realizar y ve a por ellos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Con el ingreso del Sol en tu propio signo debes aprovechar para alimentar el vínculo con tu niño interior; divertirte, despreocuparte y recuperarte rápidamente, ante obstáculos inesperados que puedan presentarse con fuerza y optimismo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Constante progreso y una maduración en todos los sectores de tu vida, pero sobre todo en el trabajo con muchas nuevas ocasiones de renta y la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo si no están trabajando.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Cambiamos de ciclo y con ello el Sol ingresa hoy en leo lo que te aportará dinamismo, empuje, éxito, veras como puedes llevar a cabo la cristalización de proyectos que tenías en mente hacía tiempo sin resolver.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Con el ingreso del Sol en Leo notarás una creciente fuerza, empuje y agresividad que elevará tu capacidad de organización y mando. Abraza estos aspectos porque son la clave del éxito para el desarrollo de los proyectos de todo tipo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Hoy te levantarás con el estado de ánimo un poco negativo y entonces vas a sentirte un poco anti social, entonces es aconsejable que no juzgues a las personas de tu entorno porque vas a crear unas discusiones innecesarias.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Eres una persona muy conservadora, te cuesta realizar cambios, pero ahora tu entorno esta cambiando, y no es algo negativo, aunque no estés de acuerdo, trata de adaptarte poco a poco a este cambio, sentirás que no es tan negativo

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Saca el líder que llevas dentro, es momento de que en tu lugar de trabajo se te empiece a valorar, y no traten como una persona indispensable, no permitas que los demás te anulen como trabajador y reluce tus cualidades

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Es momento de conectar con tu niño interior, escribe en un papel todos los recuerdos que te hicieron feliz, y los momentos tristes, recuerda lo positivo y sana todo lo que te hizo daño y elimínalo para siempre

