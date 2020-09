Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 2 de septiembre de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy es un buen momento para gestionar toda tu energía, te levantarás con ganas de hacer muchas cosas, pero no te desgastes ya que esta semana será muy dura para ti, es mejor que te repartas las tareas a lo largo de los días.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Te gusta mucho comer, pero no debes dejarte llevar por los deseos, es mejor que vayas introduciendo alimentos nuevos en tu dieta y que sean lo más natural posible, esto te ayudará a dormir y atener más energía.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Trata de hacer una lista de todo lo que quieres hacer a lo largo del día, pero lo que es importante es que lo que empieces lo finalices, no dejes ninguna tarea pendiente de realizar, esto es importante.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, No seas una persona quisquillosa, es mejor que hagas todo lo posible para escuchar a las personas de tu entorno y no te tomes como un ataque sus pensamientos o actitudes, no están en tu contra.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Eres una persona muy novel y siempre te preocupas por las personas que tienes a tu alrededor, pero es necesario que prestes atención a las personas que realmente se lo merecen, no malgastes tu tiempo con personas toxicas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, No dejes que la relación con tu pareja se enfríe, ahora más que nunca es importante que trates de prestar atención y sorprendas con una visita o una actividad que sea de su agrado, reforzarás mucho la relación.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, En ocasiones te gusta que te digan las buenas cualidades que tienes, no es malo, pero trata de no acostumbrarte a ello, pues la gente pensará que tienes mucho ego y se pueden distanciar un poco de ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy es un día para estar con los cinco sentidos bien activados, trata de no agobiarte y de pensar en resolver todos los problemas o dudas que te vayan surgiendo a lo largo del día, no te frustres y sal adelante.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Buscas tener apoyo social y cierto reconocimiento de ellos pero el mejor reconocimiento y apoyo que puedes obtener es el tuyo propio, eres quién se conoce así mismo y el que mejor sabe que cosas debes mejorar o pulir.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es importante que prestes atención a tu hogar, trata de hacer pequeños cambios, renueva determinados objetos de tu hogar para que parezca diferente. Te sentirás alegre al ver tu casa diferente y a tu gusto.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Trata de ampliar tu circulo social, salir de la zona de confort no siempre es agradable, pero en este caso será beneficioso para ti ya que conocerás nuevos lugares que te gustarán, no te resistas a los cambios.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Tienes que vigilar las personas que tienes a tu alrededor, tienes tendencia a confiar en personas que no te merecen y que no te tratan de una manera adecuada, es mejor que reduzcas tus amistades y te centras en quien merece la pena.

Fuente: Astrocanal