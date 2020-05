Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 18 de mayo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, La semana comienza con la Luna en Aries. Sería una buena idea que comiences a hacer ejercicios físicos que modelen tu figura. Te sentirás con energías recargadas y con fuerza para empezar tus proyectos e ideas de manera creativa. Confía en tu poder y pon tus ideas en acción.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, La energía de la Luna en Aries se hace presente el día de hoy. Activa tu energía vital y atrévete a ser valiente y a ir directa con los objetivos que deseas conseguir. Los deseos que tienes en tu mente pueden ser alcanzados, pero tienes que poner fuerza e inspiración e ir hacia la acción concreta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Conéctate con tus deseos más profundos y sé espontánea en la forma de canalizarlos. Seguramente hoy sientas mucha energía física, ya que la Luna entra a Aries. Controla tus impulsos y cuídate de no pelear con nadie. Camina, sale a pasear, mueve las energías.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, La presencia de Marte en Piscis te sumará fuerza, voluntad e incentivo para iniciar proyectos que te gustan. Pon tu energía en las cosas que desean concretar y todo se va a ir dando positivamente. ¡Confía!

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Verás cómo algunos asuntos que no terminaban de resolverse, comienzan a fluir de manera natural y los bloqueos van desapareciendo de a poco. Relájate y confía en los buenos resultados que están por venir.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Recuerda que tú misma eres la creadora de tu destino. Eres una diosa en expansión constante y tienes la capacidad de ir creando lo que desees en tu vida. Tú tienes el poder de crear la realidad que desees vivir en tu experiencia de vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Es probable que recuerdes a personas que hace mucho que no ves o hablas. Algunas eran importantes para ti y otras no tanto. ¿Te has preguntado por qué vienen estas personas a tu mente? ¿Será el momento de apreciar y agradecer que hayan formado parte de vida?

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy empezará a haber una energía especial que te conectará con la belleza, la armonía y el amor. Si estás en pareja, será un buen día para llegar a acuerdos concretos y proyectar ideas a futuro. Aunque si aún estás soltera, te sentirás inspirada a abrirte a un nuevo amor.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Nuevas energías están entrando a tu vida para llenarla de luz. ¿Te animas a entrar en la nueva etapa de tu vida? Deja la antigua etapa y recibe los dones del cielo. Comienza a vivir con valoración personal y libertad de ser tu misma.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Tu historia de vida se está escribiendo aún. El destino lo estás creando día a día, a base de tus sentimientos, pensamientos y acciones. Tu historia es tuya y no tiene por qué tener un final predecible. ¿Cuál es la historia que te gustaría escribir sobre tu propia vida?

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Trata de enfocarte en los asuntos que quieres que se resuelvan. Es necesario que aportes tu voluntad y acción. No todo vendrá como por arte de magia. Tienes que accionar y moverte hacia el objetivo y así verás muy pronto los resultados que esperas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Tanta energía de Mercurio podría no serte tan favorable en el plano emocional. De todas maneras, deberás centrarte en ti misma y concentrarte en tus proyectos y actividades personales. Sigue adelante y mantén la calma interior.

