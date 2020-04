Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de abril de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Libérate de las preocupaciones y toma más tiempo de relajación. Confía en el fluir de la vida y no te alteres por posibles situaciones conflictivas. Todo se ordenará y se encaminará a situaciones prósperas y armónicas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Tendrás fuerza y actitud para mejorar la relación con el amor y con la profesión. Recuerda que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Conéctate con esas altas frecuencias y todo será armonía en tu vida.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Deja que las cosas fluyan y abre tu corazón a los sentimientos sinceros y duraderos. Te sentirás inspirada y con buenas energías para compartir con seres queridos. Recuerda que el amor y la alegría son los temas más importantes de la vida.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Permanece en calma. Escucha el silencio que habita en tu interior. Descansa en ese silencio que todo lo sana. Cuando la mente para de hablar, el silencio resplandece y armoniza todo tu ser. Entrégate a ese profundo e infinito silencio. Así es como recibirás guía e inspiración.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, No dejes que las dudas entren en tu pensamiento. Tu deseo interno te guía hacia lo que deseas lograr hoy, aunque podrían surgirte dudas de si es correcto o no hacer lo que deseas. Confía en tu corazón y no le des lugar a la mente y sus miedos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Tómate un tiempo para estar a solas, ya que tanta vida social, a veces, te podría hacer perder tu centro, tu balance interior. Toma contacto con la madre tierra, ancla en ella, recibe su energía de estabilidad y estructura.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Renueva tus espacios con nuevas ideas y nuevas energías. Amplía tu noción del espacio, de la forma y del diseño de ambientes. ¿Has escuchado hablar del arte del Feng Shui? Actualiza tus ideas para cambiar el orden de las cosas en tu casa o lugar de trabajo y elige lo apropiado para cada circunstancia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Llegarán anuncios de extraordinarias oportunidades para ti. Abre tus brazos y respira hondo. ¡Es tiempo de decir sí a la vida! ¿Aceptas el cambio? Ya tienes el don y el talento para crear el destino que deseas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, La energía de la Luna en Acuario continúa, así que aprovéchala para conectarte más con amigas de otras partes del mundo. Pónganse al día de las novedades. Actualmente, las redes sociales facilitan la comunicación y la conexión entre amigos.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Sabrás adonde dirigirte, tanto en lo laboral, como en lo afectivo. Por otro lado, verás que tu salud comienza a ordenarse y a mejorar en varios sentidos. Sigue cuidando tu salud, haciendo ejercicio y eligiendo una vida sana.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Resolverás algunos problemas de salud y te sentirás fuerte y entusiasta para cambiarte a ti misma día a día. Trata de poner alegría y humor en momentos de transformaciones internas y externas. Recuerda que la vida es cambio continuo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, El optimismo te conducirá a vivir experiencias nuevas y creativas. No le des lugar a los pensamientos pesimistas que a veces surgen en la mente. Simplemente, sé positiva y conéctate con las maravillas de la vida.

Fuente: Astrocanal