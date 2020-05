Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 16 de mayo de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, La Luna en Piscis del día de hoy te conectará con planos intuitivos y emocionales profundos. Anímate a dejarte diluir en un océano de sensibilidad y silencio interior. Descansa, relájate y deja que tu mundo imaginario crezca.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Tómate un tiempo para darle más lugar a la calma y a la reflexión. Sería muy buena idea que mantengas alguna disciplina en la práctica de la meditación e introspección. De esa manera, recibirás mensajes internos y más claridad en tu camino personal.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Confía más en ti misma. Si confías más en tu intuición, sensibilidad y percepciones, verás que ese sentir te va guiando a realizar acciones acertadas en tu vida. Recuerda que tienes dones y talentos que piden ser considerados.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Una energía espiritual atraviesa tu mente y emociones. Tal vez te sientas un poco volada, pero no está mal. ¡Está la Luna en Piscis! Deja que tu intuición te guíe y desapégate del ego. Conéctate con tu parte perceptiva y recibe mensajes de tu interior.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Será bueno que tengas más en cuenta a las necesidades de las personas que te rodean. Ábrete a escucharlas y a brindar tu ayuda y colaboración por el bien común. Te hará sentir bien brindar algo de ti a los demás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Nuevas recetas de comidas sanas y naturales esperan ser preparadas por ti. Anímate a probar nuevos condimentos y nuevas preparaciones. Disfrutar de comidas sanas y nutritivas es fundamental para estar de buen humor y sentirte plena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Haz de tu hogar el espacio más importante de tu vida. Si logras mantener una armonía en tu casa, serás exitosa en el exterior. Recuerda que todo comienza por casa. Así que cuida tu lugar y llénalo de energía positiva y saludable.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Conéctate con tu mundo emocional y afectivo. Quédate más tiempo en casa, comparte con tu pareja o familia y juega con tus mascotas. Sintonízate con lo que te trae alegría, lo cual refuerza tu belleza y poder. La magia está a tu alrededor, observa con el corazón y la verás de forma ilimitada.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Anímate a conocerte más a ti misma y a dejar salir de tu interior toda la sabiduría que traes al mundo. Dedica más tiempo al conocimiento interior. Podrías probar la práctica de la meditación como una técnica para entrar en los misterios del ser.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Imagina la gratitud como la llave de acceso a una nueva vida. Una vida abundante, expansiva, y con un verdadero sentido y propósito. ¿Te animas a comenzar hoy una vida llena de gratitud, esperanza, pensamientos positivos y mucho amor?

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Llegarán nuevas noticias a tu vida, se resolverán algunas dudas e incertidumbres sobre temas pendientes. Verás las situaciones más claras y comprenderás que detrás de cada circunstancia siempre hay alguna lección que aprender y asimilar.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, No dejes que las dudas entren en tu pensamiento. Tu deseo interno te guía hacia lo que deseas lograr hoy, aunque podrían surgirte dudas de si es correcto o no hacer lo que deseas. Confía en tu corazón y no le des lugar a la mente y sus miedos.

Fuente: Astrocanal