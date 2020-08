Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 15 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Es un buen momento para estudiar tu situación financiera, es recomendable que uses tu dinero para lo que sea necesario, no es un momento para darte un capricho, es algo bastante duro, pero lo terminarás agradeciendo mucho.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Trata de pensar un poco en ti, no te sientas culpable por ello, ahora es momento de pensar en tu economía, ya que llevas tiempo ahorrando bastante dinero, date un pequeño capricho, te aumentará la autoestima.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, No tengas miedos a los cambios y mucho menos cuando estos cambios son para tu propio beneficio, no eres muy dado a estas modificaciones en tu rutina, pero en este caso será bastante beneficioso para ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Con el inicio de la retrogradación de Urano en Tauro debes hacer un análisis detallado de tus costumbres, hábitos, defectos y equivocaciones repetitivas que cometes normalmente porque un esquema mental de tu interior es quién te induce a esos errores.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy es recomendable que trates de ponerte tapones en los odios, notarás como las personas de tu entorno están muy peleonas, y querrán discutir sobre cualquier acción o decisión que tomes, sigue tu camino y acaba el día tranquilo y sin discusión.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, A algunos signos de Tierra les da temor realizar cambios en sus hábitos o costumbres con el inicio de la retrogradación de Urano en Tauro este miedo puede acentuarse. Trata de visualizar esos cambios como una mejora espiritual.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy es un buen día para introducir esos cambios, que llevan mucho tiempo en tu mente, no tengas miedo a introducirlos en tu día a día, notarás como vas mejorando en todos los aspectos de tu vida.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy vivirás momentos intensos en el trabajo, acumularás mucho estrés porque tendrás muchas funciones que realizar a la vez, trata de confiar en las personas que te rodean y si no puedes más trata de delegar en los demás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Ha llegado la hora de asentar un poco tu vida y poner orden en esa cabeza loca que tienes. Reorganiza tus prioridades y las metas a donde quieres llegar para que veas cuáles perseguías sin sentido y cuáles tenías abandonadas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, En ocasiones no actúas con naturalidad, no es bueno mostrar una personalidad que no es la tuya, no te tienes que avergonzar de como eres, se natural, verás como las personas de tu entorno te tratan de otra manera.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Ahora es un buen momento para cambiar la rutina que tienes con tu pareja, trata de sorprender y de hacer alguna actividad que sea de su agrado, se va a sentir muy sorprendido con este cambio por tu parte.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Es momento de ponerse manos a la obra y actuar en la consecución de un trabajo mejor o de alcanzar tus objetivos profesionales. Despierta y saca tu potencial interior para ver las oportunidades que tienes a tu alrededor.

