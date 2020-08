Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 14 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Eres una persona muy directa y que te gusta decir las cosas tal y como son, pero piensa que las personas que te rodean son un poco sensibles y por lo tanto se podrían ofender un poco, mide tus palabras.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Aunque durante el día de hoy tu rutina se vea totalmente modificada trata de calmarte, no dejes que estos pequeños cambios te desestabilicen, pero debes estar con los cinco sentidos activados, para no tomar una decisión incorrecta.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Aprovecha la energía que tienes hoy y enfócala en realizar ejercicio de buena mañana, hacer una pequeña rutina de ejercicios te vendrá muy bien para aumentar tu vitalidad y tu energía durante todo el día de hoy.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Sueles cambiar en cuanto ves alguna brecha en tus pensamientos o conducta y tratas de reconstruir tus pasos para mejorarlos, pero cambiar constantemente o con mucha rapidez puede causarte más errores de los que quieres. Para un poco y descansa.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, No trates de vencer las peleas ni las discusiones, no es bueno entablar discusiones innecesarias, no quieras tener siempre la razón, aunque sea complicado trata de escuchar a las personas de tu entorno y aprovecha sus consejos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Las ideas, pensamientos, opiniones y juicios de valor son lo que crea debates interesantes y cambios en nuestras dinámicas y métodos de vida y trabajo. No intentes aferrarte únicamente a tu pensar o ideología, ábrete a nuevas formas de vivir.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Pones mucho esfuerzo y empeño en todas las cosas que haces e incluso te involucras en asuntos ajenos. Trata de moderar esta particularidad tuya o sufrirás de desgaste mental y energético, ya que no te recompensarán de igual manera.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Realiza a lo largo del mes algunos cambios en la estética o decoración de tu casa o de tu físico, refina el ambiente creando climas más apacibles, cálidos, entrañables y moverás una energía propia revitalizante y rejuvenecedora.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Buen día para lo laboral o para la coordinación de tareas pendientes o por acabar. Hoy te lucirás como nunca y brillarás con fuerza propia como una estrella. Aprovecha para culminar todo lo que se haya postergado últimamente.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Los pequeños cambios no deberían preocuparte o tensionarte. Forman parte de la vida. No todo lo podemos controlar hay que adaptarse, no es tarea sencilla, pero este tipo de cambio siempre viene bien.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Los pequeños cambios no deberían preocuparte o tensionarte. Forman parte de la vida. No todo lo podemos controlar hay que adaptarse, no es tarea sencilla, pero este tipo de cambio siempre viene bien.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, No trates desesperadamente de buscar el equilibrio ya sea financiero, sentimental o laboral porque tu búsqueda incansable agota tus energías y no te da frutos. Deja que venga a ti de forma natural y sin buscarlo.

