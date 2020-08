Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 13 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Durante el día de hoy notarás que tienes muchas tareas y obligaciones que realizar, no te angusties, trata de gestionar bien tu tiempo y no lo quieras hacer todo a la vez, ya que si no acabarás muy desgastado.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Aunque no entre dentro de tus planes, es bueno que vayas introduciendo pequeños cambios en tu día a día, introduce un poco de ejercicio en tu vida, poco a poco notarás como tu cuerpo lo va agradeciendo

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Aunque tu círculo de amistad sea muy grande, nunca esta demás conocer a personas nuevas, trata de acudir a eventos o fiestas, y conoce a personas nuevas, ampliar tu circulo de amistad y conocer a gente nueva siempre viene bien.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Pasión, emoción y sensualidad te regirán durante unos días, explora al máximo todo lo que llame tu atención sin miedo ni tabúes. Expresa lo que quieres íntimamente con tu pareja y házselo saber. Viviréis una experiencia única.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, No te dejes llevar por los impulsos de tu corazón, es totalmente aconsejable que trates de pensar bien antes de actuar, de esta manera te asegurarás de no cometer errores que luego no puedas solucionar.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Habitualmente tienes los pies en la tierra, avanzas diariamente con fuertes convicciones hacia tu futuro labrándote un futuro mejor, pero sin darte cuenta caes en el escepticismo. Debes comenzar a dejar de creer en las casualidades. Todo ocurre por algo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy tienes que poner en práctica algo que tal vez no te haga mucha gracia. Tolerar las críticas siempre y cuando sean constructivas y para tu desarrollo personal. Ponlo en práctica, y no reproches esos comentarios.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Ahora más que nunca puedes desarrollar y dar uso a tu imaginación, dar rienda suelta a tu creatividad, sensibilidad y espontaneidad. Aprovéchalo para sorprender a la persona especial para ti o para conocer nuevas personas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, En este periodo, tu vida sentimental dará un cambio radical. Se elevará al siguiente nivel. Si no tenías a nadie a tu lado lo tendrás en breves. Si tenías a alguien profundizareis en la relación puesto que querrá avanzar contigo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, De vez en cuando hay que bajar un nivel en nuestro enojo y ceder ante la otra persona. Es algo que no es fácil en ti, pero debes comenzar a intentarlo. ¡Lo agradecerás!

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Te cuesta demostrar tus sentimientos, excepto a la persona que quieres, pero no esta demás hacer saber a las personas que tienes a tu alrededor que les importas, esto te ayudará a reforzar tus vínculos de amistades.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Es de sabios rectificar y pedir perdón ante los errores propios e incluso aceptando los ajenos, pero debes saber diferenciar cuándo algo es perdonable y cuándo no. De lo contrario constantemente se aprovecharán de tu bondad.

Fuente: Astrocanal