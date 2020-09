Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 1 de septiembre de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Este inicio de mes es importante que tengas en cuenta la comunicación, no te guardes los sentimientos y los pensamientos, no se trata de ofender a nadie, pero debes decir lo que sientes para que los demás te comprendan.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Eres una persona un tanto reservada y te cuesta mucho abrir tu círculo de amistades, hoy trata de intentar abrir tu corazón, hay personas en tu entorno que les gustaría pertenecer a tu vida social y que no te van a fallar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, No tengas la tendencia de exagerar un poco las cosas, es posible que lo hagas de una manera inconsciente, pero las personas pueden mal interpretar lo que te sucede y se pueden llevar una imagen equivocada de ti.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Te gusta mucho la tecnología y hace mucho tiempo, que no te das un pequeño capricho, no te sientas culpable y piensa un poco en ti, no tengas en cuenta la opinión de la gente que te puede criticar sin razón.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy es un buen día para pensar en ti, es posible que notes que las personas a tu alrededor están más comunicativas de lo habitual expresando todo lo que sienten, eso te puede crear molestias, es mejor que hoy estés solo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Durante el día de hoy notarás como te recorre la envidia al ver que las personas en tu entorno no tienen ningún tipo de preocupación y les envuelve la felicidad, no les hagas caso, solo tienes un mal día.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, En ocasiones te gusta ser el centro de atención y eso no está mal, pero hoy el protagonismo no estará de tu parte, las personas de tu entorno no te prestarán mucha atención, y hoy pasarás desaparecido, no te preocupes solo es un mal día.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Te gusta que te alaguen y eso es muy bueno, hoy notarás que las personas están comunicativas, aprovecha para sonsacar como te ven y como te aprecian, no tendrás problema para que te digan como te ven desde su punto de vista.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Es momento de no cometer muchos derroches económicos, eres una persona muy trabajadora pero no te dejes llevar por los gastos, y trata de guardar el máximo de dinero posible ya que a futuro lo agradecerás y no tendrás remordimiento.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Hoy es aconsejable que tengas un poco de paciencia, si ves que tus familiares, amigos o seres queridos están afectuosos no los rechaces, todo lo contrario aprovecha y vive momentos agradables para estar con ellos y olvidar tus preocupaciones.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Aprovecha tu capacidad de expresión, no tengas en duda de hablar con tus amistades que conozcan todo lo que te preocupa o te angustia en todo momento, es para nada sencillo todo lo que te digo pero te aseguro que merecerá la pena.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Ahora mismo es totalmente aconsejable que no critiques a las personas de tu entorno, es mejor que hagas lo posible para céntrate en tu vida y no pensar en los defectos de los demás, ya que te puede traer problemas.

Fuente: Astrocanal