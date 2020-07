Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 9 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hoy va a ser un día muy importante para ti, ya que vas a tomar la iniciativa para desarrollar un proyecto que tenías en mente desde hace tiempo, eres una persona con mucha energía, no renuncies a tus proyectos

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Es momento de usar la calculadora, ahora es momento de revisar tus finanzas, no eres una persona derrochadora, pero siempre es bueno estudiar tu situación para organizar el dinero y así saber en qué lo puedes emplear.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Aunque te resulte complicado, el día de hoy es recomendable que no hagas vida social ya que tu estado de ánimo estará bajo y esta situación te llevaría a tener una discusión innecesaria que te provocará más desánimo

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hay proyectos que has dejado apartados, hoy es un buen momento para retomarlos, eso si no pretendas que nadie te ayude es mejor que lo hagas tu mismo, para evitar confrontaciones innecesarias, y asegúrate el éxito.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, A lo largo de este mes podrías sorprenderte a ti misma viendo que sufres momentos de inseguridad, ya sea para elegir algo que quieres comprar, para tomar una decisión o para trabajar. No sufras es transitorio lucha y véncelo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Ahora es un buen momento para analizar tu casa, llevas tiempo buscando realizar pequeños cambios, tomate tu tiempo, te gusta mucho que este todo bien decorado y ordenado, dedícale este día a tu hogar, no lo pospongas más.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Llega el momento de tomar decisiones, hasta ahora te has concentrado en los sueños, pero hay que materializarlos, no olvides que esto es lo que aconsejarías normalmente. Medita bien antes de actuar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Se podría decir que eres un signo guerrero desde el lado más sutil y sensible y sueles vencer tus batallas, pero a veces puedes descuidar el medio como has ganado, es hora de revisarlo y modificar a tiempo tu estrategia.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Durante el día de hoy, te vendrán muchas ideas al a cabeza, trata de organizarte, sobre todo ahora es un buen momento para tratar de redecorar tu hogar, no son necesarios grandes lujos, solo poner tu casa a tu gusto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Hoy tendrás ganas de darte un capricho material, no es algo negativo teniendo en cuenta que hace bastante tiempo que no te haces un autorregalo, no pienses que eres materialista, es bueno pensar en ti y hacerte feliz

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Trata de no hacer tuyos los problemas de tus seres queridos, entiendo que te preocupes, pero no es bueno que te cargues de esta manera, ya que al finalizar el día te notaras con la mente llena de problemas ajenos.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Hoy es un día especialmente delicado para ti, ya que tu sensibilidad estará a flor de piel, es mejor que anules los compromisos sociales para evitar confrontaciones y discusiones que te afecten y que te dejen con el ánimo bajo.

