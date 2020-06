Horóscopo del 26 de junio de 2020

Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 25 de junio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Sé prudente, actúa con cautela y no asumas riesgos innecesarios en tus decisiones y relaciones personales. Es el momento de aclarar las cosas y ponerlas en su lugar de una vez, pero con agresividad no lograremos nada. Observa tus pasos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Nuevas oportunidades podrían aparecer para ti el día de hoy, un nuevo puesto de trabajo, un ascenso, una mejora de condiciones o un nuevo proyecto a desarrollar. Mantén cierto escepticismo y no asumas riesgos sin valorar los resultados a futuro.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Si tienes una idea en mente que quieres llevar a cabo y desarrollar ahora es el momento ideal para su lanzamiento y de esa manera comenzar el juego de los retos y obstáculos. ¡Ánimo es ahora o nunca!

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Pues experimentar una revolución en tus emociones pasando de la amabilidad a la frialdad, de la ternura al desprecio temporal gestando en tu interior un estado de melancolía que te hará retornar al pasado. Controla tus paciones y respira profundo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Tu nivel de responsabilidad con el trabajo es admirable, no dejas que las cosas se queden pendientes si está en tus manos poder hacerlo en ese momento y ello te lleva a ser impecable. Para hoy es mejor que descanses.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Ha llegado el momento clave, ahora tienes que despertar tu conciencia. Durante algún tiempo has podido evadir o no practicar ejercicios de desarrollo espiritual pero ya no puedes seguir así tienes que elevar tu espiritualidad para fortalecer tu mente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, En ocasiones te centras en abarcar muchas cosas y terminas por dejarlo a medias o no terminarlo, así sea un proyecto laboral, un hobbie. No es momento para medias tintas, tienes que tomar el toro por los cuernos y actuar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Si todavía sigues buscando a esa persona especial e ideal para tu vida sentimental y conseguir así culminar uno de tus objetivos ahora es cuando debes abrirte al mundo, expandirte y ser observador pues esa persona está muy cerca tuyo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Hoy no es día de tomar decisiones a la ligera regido por el entusiasmo y la alegría, es necesario que recapacites fríamente las ventajas e inconvenientes de los pasos que vas a seguir a partir de ahora para el futuro.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Ahora debes ser prudente y trabajar con tesón en tu nivel de tolerancia y comprensión dado que se aproxima un breve periodo de conflictos, discusiones, mal humor y competitividad en todas las áreas. Respira profundo antes de actuar o hablar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Mercurio se exalta en tu signo otorgándote una aguda inteligencia y la capacidad de expresión, pero a su vez tiene aspectos menos positivos. Te transmite la palabrería hueca, la superficialidad y la ignorancia ilustrada. Trata de armonizarlo suave y tranquilamente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Si estás trabajando desde hace años dentro de una empresa, podrás conseguir una gratificación, un aumento de sueldo o la posibilidad de cambiar tarea, o ser trasladada a una nueva ciudad.

