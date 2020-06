Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 17 de junio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, ¿Has pensado en cambiar algún aspecto de tu personalidad o de algún área en concreto? Ahora es el momento de hacerlo, si quieres cambios y mejoras empieza desde hoy a construir las bases de tus nuevos pasos a seguir.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Utiliza sabiamente tu capacidad para discernir los errores, se firme y tolerante, podrías experimentar errores en la comunicación, mensajes escritos, mails, fallos tecnológicos incluso confusión en reuniones laborales o personales. Es momento de meditar antes de actuar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Podrías tener un intercambio de ideas o de opiniones con alguien que hacía tiempo no veías o que por distancia no había mucha comunicación. Recuerdos del pasado con esa persona saldrán a la luz y sentirás nostalgia.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Es buen momento para eliminar toxinas y limpiarte o hacer una depuración, durante 14 días has estado acumulando distintos tipos de energía de tu entorno y de la propia luna creciente y ahora es bueno liberarla y sudarla.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Observa tu entorno cercano con detalle y de forma crítica, encontrarás una gran variedad de opiniones, personalidades, virtudes, defectos. Cultiva tus amistades con pequeños toques o detalles, hoy necesitan tu atención, tu calidez y comprensión.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Hoy tienes que plantear un cambio en tu manera de organizar y gestionar los asuntos personales y laborales, estás en una zona de comodidad donde tus métodos te han dado éxito, pero si no pruebas nuevos no crecerás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Continua tu camino profesional con mucha cautela y sin dar confianza a personas que no conoces por qué, lo que podría ocurrir es ser víctima de algunas personas que quieren brindarte varias oportunidades que en cambio son negativas por ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Cuidado, alguna tensión o conflicto puede generarse en tu relación con tu pareja o con una persona importante para ti. No es momento para enojarse y perder el control con palabras o actitudes hirientes. Realiza un ejercicio de relajación previamente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Es un momento que bien aprovechado puedes usarlo para hacer arreglos en la casa, cambios o nuevas adquisiciones o contribuir a una mejor organización y dinámica familiar que aporte alegría, bienestar, equilibrio y buen entendimiento.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es preciso un cambio en tu forma de ser, a veces las situaciones complicadas o tensas pueden nublar tu juicio y encerrarte en una coraza que no te permite vislumbrar la solución. Trabaja y muévete desde la empatía al relacionarte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Los contactos sociales y tu relación de pareja suelen ocupar la mayor parte de tus preocupaciones junto con el dinero o lo material. Si quieres tener más seguridad en estos aspectos aprende a luchar y pelear con garra.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Hoy lo mejor es no quedarse quieto, no es el momento de descansar. Mantén tu cuerpo y mente ocupados con cosas que has dejado atrasadas con el tiempo. Lee, corre, reorganiza tu armario, estrena lo que tenías aún guardado.

Fuente: Astrocanal