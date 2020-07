Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 13 de julio de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Ahora es un buen momento para conectar con tu espíritu y la naturaleza, trata de dar un pequeño paseo por la montaña o por la playa, después de realizar esta actividad te sentirás lleno de energía y vitalidad

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Es momento de que vuelvas a conectar con la naturaleza, trata de dar un pequeño paseo por la montaña o el bosque más cercano, aunque sea poco rato tu cuerpo y tu mente lo van agradecer mucho, liberarás estrés

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Eres una persona muy elegante, te gusta vestir bien, pero hace tiempo que no haces una renovación de armario, date una vuelta por las tiendas que sueles frecuentar y haz una pequeña compra para renovar tu ropa

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hay personas de tu entorno que te tienen mucho aprecio y que te intentan aconsejar a su manera, en ocasiones te cuesta mucho escuchar y confiar, aprovecha los consejos que te den durante el día de hoy.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Hoy puedes sentir una intensa vitalidad, acentuado optimismo que puede provocar baja resistencia a la frustración o a los obstáculos e incluso irresponsabilidad laboral o de palabra. Sopesa al máximo tus fuerzas y cómo las distribuyes desde ahora.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Hoy te vas a levantar con un gran espíritu de generosidad, no es algo negativo, pero trata de que no se aprovechen demasiado de ti, ya que no te darás cuenta en el momento y luego te arrepentirás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy el día no es propicio para desarrollar actividades que requieran de concentración, orden u organización. Podrías sentir una sensación de orgullo, desorden mental, escasez, falta de vitalidad que impidan el buen desarrollo de tus planteamientos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Urano transita en Tauro este aspecto astrológico trae cambios, especialmente relacionados con una nueva idea o visión de vida tanto personal como profesional. La influencia de este planeta te permitirá lograr lo imposible y transformará tu manera de vivir.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Durante el día de hoy te tocará organizar bien tus funciones en el trabajo, es aconsejable que dosifiques las fuerzas y no lo quieras realizar todas tus funciones a la vez, ya que cometerías errores, que no te puedes permitir

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Te agobia vivir momentos en familia, pero es necesario que dediques más tiempo a tus seres queridos, no tienes que visitarlos cada día, pero hoy sería un buen momento para hacer una visita sorpresa, te sentirás bien realizando este acto

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Durante el día de hoy vas a notar que tu lado creativo e imaginativo está más desarrollado, aprovecha este día y no tengas ningún reparo en preparar un detalle para la persona que más amas, con este detalle se sorprenderá

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, Hace tiempo que no te das un buen capricho, solo has estado ahorrando dinero y no has pensando en ti, hoy es un buen día para que te compres aquello que has estado deseando durante muchos meses atrás

