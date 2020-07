Juana Valentina, hermana del jugador colombiano James Rodríguez y padre de Salomé, respondió varias preguntas que le hicieron sus seguidores, entre ellas, le preguntaron cómo era su relación con Daniela Ospina, madre de la hija de James.

A través de un video publicado en su canal de YouTube le respondió a sus seguidores: “oigan no, no nos odiamos, no tengo rencor con ella, de hecho en varias ocasiones lo he dicho, estoy agradecida con Daniela porque me hizo tía, la respeto porque es la mamá de mi sobrina, así que no, no me llevo mal con nadie ni odio a nadie”.

Asimismo, detalló que se encuentra pasando la cuarentena en Colombia, “yo tengo que trabajar, tengo responsabilidades igual que todos, tengo mi propia empresa, sueños y propósitos y para cumplirlos tengo que hacer sacrificios y no es que no extrañe a mi familia”.

