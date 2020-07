Goya los “frijoles de los Trump”

Menudo lío pero impacto mediático ha hecho la Familia Trump por una visita.

Las redes están ardiendo por las fotos de la lata que sostiene en sus manos Ivanka Trump hija del Presidente Trump, quienes en una forma sutil pero directa hicieron una campaña publicitaria con el slogan “si es Goya es bueno“, motivando críticas porque la visita del dueño de esa compañía de granos tradicional y origen hispano es una clara muestra de estrategia política por votos de la comunidad latina en Estados Unidos. Otros, han manifestado que el slogan, pertenece a la compañía farmacéutica alemana, que promociona sus productos con la frase: “si es Bayer es bueno“.

Lata de frijoles negros marca “Goya“, pertenece a un de las mayores industrias alimenticias de los EE.UU., la cual les fue obsequiada a través de una visita a la Casa Blanca por CEO de Goya, Robert Unanue, quien elogió al mandatario como lo haría sus ancestros españoles fundadores de la compañía que prosperaron dando trabajo a inmigrantes latinos y se convirtieron en los productos de granos paras vendidos. La polémica publicitaria está encendida, debido a que las leyes americanas afirman que: ningún funcionario público puede favorecer a una marca haciéndoles promoción o publicitando con su imagen. Y el propio Presidente, Donald Trump, también posó como “modelo” en la oficina Oval, sonriendo con la línea de productos de la marca que nada tienen que ver con el pintor español.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 15, 2020