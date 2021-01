Yina Calderón compartió con sus seguidores el nuevo cambio de look, por el que le lleven los mensajes diciéndole que fue mejor la elección.

“Solo quería contarles que cambié de tono, esto no es negro, es en realidad castaño, quería cambiar al color con el que yo empecé toda esta vuelta. Merecía mi cabello descansar un poquito de la tanta decoloración que venía sufriendo, por eso me lo cambié a oscuro, vamos a ver cuánto me dura”, expresó la empresaria en sus estados de Instagram.

Lea también: FOTOS. ¿Tiene muchas? Jennifer López muestra su celulitis sin complejos en traje de baño

Los internautas no tardaron en alarga y decirle que ese color de cabello le quedaba mejor, “el que más le luce ojalá se quede así”, “por fin algo bonito”, “Ya tenía los ojos ‘encandilados’ con esos colores”, “el mejor color”, “lastima que en 4 días le pega la locura y se lo pinta”, entre otros.