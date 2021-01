La empresaria e ‘influencer’ Yina Calderón mostró cómo luce finalmente su cola después de tantas operaciones. La DJ ha pasado por varios procedimientos estéticos luego de que tuviera complicaciones con los biopolímeros en su cola.

A través de su cuenta de Instagram, sorprendido con una publicación en la que salía mostrando su cola con una sexy lencería. Sin pena mostró la cicatriz alrededor de su cola luego de pasar tres veces por el quirófano.

Al parecer, Yina había acabado de salir de la ducha, con el cabello mojado y dando la espalda dejó ver la gran cicatriz que le recordará todo lo que vivió por ‘culpa’ de los biopolímeros. “A mí no me avergüenza mi cicatriz me da seguridad me deja enseñanzas, me da fuerza, me llena de confianza y con el tamaño de mi cola estoy feliz, tal cual me siento, ¡muy bien!”, escribió en el último post.

Así quedó la cola de Yina Calderón: