Fotos: ¿Se los estaba gozando? Jarlan Barrera, y el ‘sticker’ tras la eliminación del Junior

Atlético Junior quedó eliminado de la Liga Betplay luego de perder en condición de local 2-1 ante América de Cali, y aunque el compromiso estuvo marcado por la presencia del VAR, un hecho llamó la atención y fue un ‘sticker’ publicado por Jarlan Barrera, exjugador de los ‘Tiburones’, y hoy en las filas de Atlético Nacional.

Barrera puso la imagen de un hombre riéndose, justo después de la eliminación del equipo barranquillero. Aunque después la eliminó, se pudo establecer que sí la había puesto para burlarse del Junior, puesto que varias personas le escribieron y él le respondió a una de ellas.

En una de las imágenes se puede ver que a Jarlan le dicen que “mal ahí, no te luce”, a lo que él responde que “a mi sí me pueden tratar mal y a mi familia y ahí nadie dice nada. Cuando me eliminaron qué no dijeron, ahí si qué risa”.