Aunque al principio el futbolista Javier Reina había ocultado su amorío con la empresaria y exesposa de Freddy Guarín, Andreina Fiallo, hace poco le dedicó unas tiernas palabras en ‘público’.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador de Independiente Medellín publicó una imagen en la que salía con Andreina, la cual fue acompañada con un romántico mensaje hacia su novia.

Así empezó su mensaje: “Freud decía que las coincidencias no existen; que cuando nos topamos con alguien de casualidad es porque ya lo habíamos visto antes y lo dejamos pasar, pero se quedó ahí en nuestro subconsciente y no paramos hasta conseguirlo. Quizás eso es lo que me pasa contigo, tal vez en algún momento me topé contigo sin darme cuenta, quizás en otra vida o en un tiempo que no logro recordar”.

A los pocos minutos, Andreina le respondió así: Nada acontece por acaso… todo fue un plan perfecto desde que nos vimos por primera vez, siendo yo en toda mi esencia… solo Risas y como si nos conociéramos de siempre !! Nuestras almas ya se conocían sólo que nosotros no lo sabíamos y aquí estamos siendo perfectamente imperfectos nosotros”.

Últimamente, Andreina y Javier se han demostrado su amor en redes sociales, hace poco estuvieron con los dos hijos de ella y la de él en un plan familiar en un río a la fueras de Medellín.