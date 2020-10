Luego de conocerse el segundo grupo de mujeres que participará en el reinado Miss Universe Colombia, el Valle del Cauca presentó a Angie Patricia Cuero Reina, una joven de 18 años, nacida en Buenaventura, que tiene una historia de vida particular, pues en su niñez sufrió de matoneo por el lunar que tiene en su cara.

Cuando era adolescente el bullying estuvo presente en su vida, pues según lo confesó en una entrevista con Jay Alarcon TV, “me dicen que el lunar es feo, que no tengo las capacidades para entrar a este reinado. Yo me siento hermosa por mi lunar, muchos lo ven como un defecto, pero yo como una virtud que Dios me ha dado”.

Sin embargo, aunque ella se muestra fuere, con temperamento y carisma ante los insultos, también reconoció que le da tristeza ver algunos de los comentarios negativos que recibe “por el lunar, porque soy negra, porque soy de Buenaventura”.