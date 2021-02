Juana Valentina, hermana del futbolista James Rodríguez, recordó el momento en el que sufrió de anorexia. A través de sus estados de Instagram la hermana del jugador pidió a los internautas no opinar sobre los cuerpos de los demás sin conocer por la situación que se encuentre pasando.

Hablando con sus seguidores por medio de la opción de preguntas, Juana Valentina fue cuestionada luego de que colocará como tema: “qué suponen”. Una los internautas le dijo: “Qué es anoréxica”, por lo que mostró varias imágenes en la que se veía extremadamente delgada en un gimnasio, acostada y con unas trenzas. Además, las acompañó con este escrito: “Ya no pero si lo fui. Los invito a no opinar sobre el cuerpo de los demás. No sabemos que batalla libra esa persona frente al espejo”.

Lea también: VIDEOS. El tema “está sanado y cerrado”, Laura Jaramillo dijo que no eran ‘sátiras’ para Valdiri





En la fotografías, Juana sale muy delgada por lo que sus seguidores se preguntan el motivo por el cual hace poco ingresó al quirófano, según ella, a retirarse algunos gorditos que no la tenían muy satisfecha.