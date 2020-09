Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, salió arrodillada mientras agradecía su nueva adquisición, la influencer presumió orgullosa la primera fotografía en su nuevo hogar.

“Quiero contarles que hoy mi sueño se hace realidad ¡increíble!, ¿verdad?”, inició el escrito que acompañó la última postal.

Con nostálgica recordó: “no pude tener un buen estudio, tampoco una carrera profesional. Mamá y papá no tenían plata. Éramos de muy escasos recursos, pero me enseñaron a trabajar en el madrugón, sí, en el centro de Bogotá donde me convertí en una mujer luchadora, emprendedora, trabajadora”.

A final, le dijo a sus fans que nunca dejaran de soñar y luchar por sus metas. Recordemos que hace poco que la estaban discriminando en el edificio – estrato 3 – donde va a vivir.