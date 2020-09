Una fuerte crítica recibió la actriz Lina Tejeiro luego de que publicara en Instagram unas fotografías donde el color rojo resaltaba en su cuerpo; una internauta quiso expresarle su opinión pero Lina le respondió con una contundente respuesta.

Y es que la crítica que le escribieron a la actriz inició con la expresión: “Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas”; asimismo, le escribieron que si no le daba pena andar mostrando sus glúteos “remendados”.

Tras leer la crítica, Tejeiro no dudó en responder y le escribió a la internauta que: “Yo jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie, yo solo soy actriz y a eso me dedico”. Asimismo, añadió que las redes sociales no son para educar a los niños.