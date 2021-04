Farruko está de luto. «Vete tranquila, mi Reina», expresó

El cantante conocido como Farruko está de luto y es que en las últimas horas falleció su abuela materna.

A través de Instagram el cantante puertorriqueño Farruko dio a conocer la triste pérdida de su abuela materna, escribió, «vete tranquila mi reina se que estabas sufriendo descansa en paz».

La abuela de Farruko perdió la batalla contra el cáncer así lo reveló el mismo artista en el sentido mensaje que le dedicó, «no te digo adiós si no hasta luego viejita que mucho me enseñaste. Si ves a abuelo dale un beso y un abrazo de mi parte; Por lo menos papá Dios me permitió despedirme de ti y abrazarte en vida que mucho me dolió verte en esa cama sufriendo con ese cáncer. Te amo y te amare y siempre estarás conmigo. Atte. tú nieto mayor Carly».

Farruko, decidió darle a conocer la triste noticia a sus más de 18 mil seguidores en Instagram a través de este mensaje acompañado de varias fotografías en las que aparece el cantante con su abuela.

