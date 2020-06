FaceApp ‘la verdad del cambio de rostro por vanidad’

Para muchos fue un juego pero para una empresa fueron 150 millones de datos de rostros en 48 horas.

Las redes estallaron de nuevo por el confinamiento con la aplicación “faceApp“, la cual se volvió viral con cambiar de rostro y “verse como un él o una ella“. Lo que nadie miró la “letra menuda del uso” actualizado el 4 de junio e instalación de la misma para que horas más tarde, su rostro hiciera parte del banco de reconocimiento facial más grande del mundo. “FaceApp es una aplicación móvil para iOS y Android desarrollada por la empresa rusa Wireless Lab que utiliza inteligencia artificial para generar automáticamente transformaciones de rostros altamente realistas en las fotografías. Desde el 2017, cuando fue lanzada muchos sabían que la App podría transformar la cara del usuario para lucir más joven, reír, cumplir más o menos años y cambiar de sexo. En redes, se ven divertidos “cambios” no solo personales sino de celebridades, artistas, políticos colombianos, amigos cercanos, familia e influencers que cayeron en la moda en estos días Covid-19.

A pesar que Yaroslav Goncharov, su creador afirma que “los datos de los usuarios y las imágenes cargadas no se transferían a Rusia“, expertos informáticos difieren que en la instalación en su dispositivo celular se permite el acceso a él “al registrar la IP del dispositivo y lo que resulta más preocupante, la página web que se ha visitado antes de utilizar su sistema por lo que sus movimientos estarán visibles para ellos online“. Así que si ya lo instaló, como dice un circo ” después no diga que no le avisamos“.

Varios famosos cayeron de nuevo como Daniel Calderón y más