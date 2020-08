La barranquillera Andrea Valdiri le contó a sus seguidores que todavía no se siente segura de hablar de su nuevo amor, al parecer la empresaria espera que las cosas se den formalmente para mostrar a ese hombre en todas sus redes sociales.

A través de un video publicado en sus estados de Instagram Andrea anunció: “‘estoy jarta de pasar por esos 100 hombres en mi vida que no hay valido pa’…, ustedes saben que es bromeando, no pero en serio, ya me están colocando marido nuevo, ya estoy chismoseando la vaina”.

Asimismo, le expresó a sus fans: “yo pienso que el día que yo esté preparada para contárselos se los voy a contar y les voy a mostrar quién es, pero yo me estoy conociendo con una persona, que no voy a decir el nombre, y pues si la vaina funciona pues ya diré”.

Una cuenta de Instagram ha publicado una fotografía en la que se ve Andrea agarrando la mano de un hombre, al parecer sería el hombre que le robó el corazón a Valdiri. El cantante Lowe León, sería la nueva pareja de la barranquillera de acuerdo con los internautas.

Andrea Valdiri, trasladó cumpleaños a Medellín