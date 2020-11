Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, le confesó a sus seguidores de Instagram el motivo por le cual no pagó cárcel tras su problema con Transmilenio.

‘Epa Colombia’ aseguró que gracias al coronavirus no la metieron a la cárcel. Al parecer, la pandemia evitó que ella llevara una manilla en su pie.

Además, afirmó que le estarían buscando la caída para verla tras las rejas, “están buscando que yo vaya a una discoteca o tenga una riña, que yo provoque a alguien en la calle, que yo tenga un problema con Invima con mis negocios, y yo todo lo estoy legalizado para tenerlo al día”.

Según la influencer, ya le han sellado algunos de sus negocios. “No les voy a dar la pata de que me metan allá y me coloquen una manilla, no lo voy a permitir. Me voy a portar ‘rejuiciosa’, no voy a tener ningún escándalo, ninguna demanda, nada, no puedo”.