Otra vez le cerraron el ‘chuzo’ a Epa Colombia, Secretaria de Salud explica

La empresaria Daneidy Barrera Rojas, reconocida en las redes sociales como Epa Colombia, reveló en su cuenta de Instagram que otra vez le cerraron su peluquería en Bogotá.

La influencer contó, «Otra vez me volvieron a sellar la peluquería, no sé qué persecución tienen contra mí, no sé qué es lo que estoy haciendo. Yo la estoy dando toda para salir adelante. No sé quién está detrás de todo esto, de todo el daño que me están haciendo, de cerrarme las peluquerías por un motivo u otro».

Ante estas palabras, la Secretaría de Salud de Bogotá, emitió un comunicado a la opinión pública en el que argumenta el cierre.

«La Secretaría Distrital de Salud, se permite informar que la entidad ha realizado cinco visitas al establecimiento comercial en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2020 y el 25 de marzo de 2021 (una visita ordinaria, una por queja ciudadana y tres por solicitud de la propietaria).

Explican que el equipo que visitó el lugar emitió un «concepto sanitario desfavorable y aplicó la medida sanitaria de clausura temporal».

Sobre el caso del establecimiento comercial de Daneidy Barrera, la Secretaría de Salud informa: pic.twitter.com/T5oZGDzy4j — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 29, 2021

