EN FOTOS: “Esta soy yo”: Con poca ropa Katerin Peláez sigue dando de qué hablar por sus ‘imperfecciones’ sin editar

Por medio de su cuenta en Instagram la ex protagonista de novela y empresaria Katerin Peláez, le mostró a todos sus seguidores cómo se ve su cuerpo en vestido de baño y ‘al natural’ sin ediciones.

Y es que en las fotos se observa a la empresaria con un vestido de baño azul, de dos piezas, mientras muestra un aparato que dice usarlo en sus piernas, brazos, glúteos y abdomen para reducir la celulitis, las estrías y otro males ‘naturales’ del cuerpo.

Las ‘imperfecciones’ que no le importan a Katerin Peláez

El mensaje con el que la ex protagonista acompaña las fotos dice que “Se que existen miles de aplicaciones, donde nos hacen vender cuerpos perfectos que solo existen en redes…esta soy yo, esto es lo que ven en casa y no sería capaz de editar una foto que me tome mi esposo”, explicando que no le interesa complacer estereotipos creados en la sociedad.

En otras ocasiones, Katerin ha dado mucho de qué hablar por su abdomen, debido a la fibrosis que ella misma ha explicado, debido a un procedimiento estético realizado hace unos años y que se ve en las fotos que no edita; sin embargo ella parece sentirse muy feliz con su ‘nueva versión’ y con lo que ha logrado como mujer.

Finalmente, la ex protagonista menciona que: “hazme zoom, el realismo de una mujer que su prioridad en sentirse bien, no complacer a nadie más!”.

Estos son algunos comentarios de sus seguidores: “Tú no tienes biopolimeros?”, “El amor propio nos hace indestructibles,nos tenemos que querer cada día más”, “hice zoom y vi un cuerpo tonificado, bonito, sin celulitis y de envidiar!!!”, “Que bello mensaje así es! Linda pareja”, “Hermosa, sin filtros”, “Ya quisiera yo tener semejante cuerpazo”.

Vea las fotos:

Lea también: VIDEO: ¡Idéntico a Danna Sultana!, su pareja trans contó que tenía pánico antes de entrar al quirófano por la cesárea