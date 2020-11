La modelo y empresaria caleña Elizabeth Loaiza le reveló a sus seguidores el proceso que ha tenido desde que le diagnosticaron cáncer, con dos fotografías dio a conocer que ya lleva siete quimioterapias y su cabello ya comenzó a caerse.

El pasado agosto la modelo anunció que padece cáncer, por lo que está en tratamiento para vencer a esta enfermedad.

En una publicación de Instagram, Elizabeth expresó, “ya llevo 7 quimioterapias y esos son los resultados. Las células buenas y malas del cuerpo se empiezan a morir. Se siente cansancio, da gastritis, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento”.

Lea también: Esta habría sido la causa de muerte del actor Cristian Mosquera

En medio del proceso la modelo sigue mostrándose positiva. “Desde el principio nunca me ha importado si se me cae el pelo o no. De hecho, mis pestañas y mis cejas se han caído muchísimo”, según ella lo único “importante es la felicidad, la fuerza y la fe con la que enfrentes cada día de tu vida”.