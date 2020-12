Se trata del influencer Jay Alvarrez, quien por estos días ha copado las tendencias de las principales redes sociales debido a un video suyo que se filtró.

El joven se deja ver junto a una modelo rusa sosteniendo un encuentro sexual, pero lo que más ha llamado la atención de los internautas ha sido la preparación con aceite de coco que realiza Alvarrez.

El joven ya se había hecho famoso por otros sendos videos donde mostraba de más en Instagram, pero sin duda el que más ha impactado es precisamente este último que se filtró.

Así reaccionan en redes sociales…

alguien que por favor me responda estas preguntas del video de jay alvarrez:

1- el aceite de coco estaba caliente? porque juro que me inquieta saber si la caraja se quemó o no.

2- QUIEN COÑO ESCOGIÓ LA CANCIÓN?

3- el video está demasiado bien producido para que se haya regado. pic.twitter.com/3BAsS4CDi4

— vick ;) (@weeliendo) December 7, 2020