Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, según informó este viernes el palacio de Buckingham en un comunicado.

El príncipe Enrique, nieto de Isabel II, y su mujer habían decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independiente, en lo que entonces se conoció como el “Megxit”, pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021.

Con esta confirmación, la jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y que volverán a la soberana, quien los distribuirá a otros miembros de la familia real.

La decisión se conoció días después de que los duques de Sussex, que se casaron en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor (oeste de Londres) en 2018, informasen de que serán padres de su segundo hijo.

Además, coincide con la hospitalización del duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II.

En el comunicado divulgado hoy, el palacio agregó que, al confirmar los duques de Sussex su decisión, la reina les escribió para comunicarles que “no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que forman parte de la vida al servicio público”.

“Los nombramientos honorarios militares y los patrocinios reales que ostentaban los duques volverán, por lo tanto, a Su Majestad, antes de ser distribuidos entre miembros trabajadores de la familia real”, puntualizó la nota del palacio.

La residencia real admitió que, si bien es una decisión triste, Harry y Meghan son aún “miembros muy queridos de la familia real”.

“Todos podemos vivir una vida de servicio; el servicio es universal”, señaló el portavoz, citado por la BBC.

Los duques de Sussex, que residen actualmente en Los Ángeles, causaron la polémica con su decisión de apartarse de la monarquía hace un año.

La pareja ya ha firmado diversos contratos, entre ellos con Netflix, por varios millones de dólares, mientras que tiene previsto ofrecer una entrevista el próximo marzo con la conocida presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Entre los patrocinios que el príncipe Enrique perderá figura el de la Unión de Rugby, que hoy agradeció al duque de Sussex en un tuit su compromiso con este deporte “en los últimos años”.

Entre los nombramientos militares honorarios que el príncipe devuelve a su abuela figuran el de capitán general de los Royal Marines, el de la Real Fuerza Aérea de Honington y la Royal Navy Small Ships, así como el patrocinio del Real Teatro Nacional y la Asociación de Universidades de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth).

