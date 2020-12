Luego de que una adulta mayor hiciera esta pregunta en redes sociales: ‘¿Soy una mala persona si me niego a cuidar a mi nieto sin que me paguen?’, generó debate entre los internautas, unos estaban a favor o en contra de que las abuelas deben recibir un suelto por cuidar a sus nietos.

Y es que la pregunta surgió luego de que la hija de la adulta mayor le pidiera cuidar a su hijo.

“Ella trabaja cinco días a la semana, alrededor de siete-ocho horas al día de 7:30 am a 3:00 pm, y me preguntó si estaría dispuesta a cuidar a su hijo dos o tres días a la semana”, contó la abuela.

Pero la abuela le puso un valor al favor de su hija: “Ella afirma que no puede pagar lo que le pido, ni siquiera con su trabajo de 22 dólares la hora (57.000 pesos). No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que yo estaría sacrificando mi tiempo”, recalcó la adulta mayor.

De acuerdo con medios internaciones, ella pidió 12 dólares la hora por cuidar a su nieto.

La abuela asegura que ama a su nieto, pero dice que ese tiempo lo puede dedicar en otra cosa, “entonces necesito dinero para reemplazar las horas de mi trabajo a las que estoy renunciando”.

Algunos internautas no dudaron en compartir sus pensamiento: “Sólo di que no quieres cuidar niños”, “Estás pidiendo más de 2/3 del dinero que gana… Obviamente, no puede pagar eso”, otros dicen que con ese valor puede buscar a otra persona que lo cuide el niño.

Mientras que otros piensan que la confianza no tiene precio, dicen que la madre quedaría más tranquila al saber que la niñera de su bebé es la abuela. ¿Usted que opina?