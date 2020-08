Daniela Ospina viste a la moda y la critican

Por lucir unas sandalias “Dior” de moda critican a Daniela Ospina.

Ahora los seguidores de Daniela Ospina, se las tiran de expertos en moda y no saben nada. Así parece que se desprende de la historia de un vestido y sandalias que usa la ex esposa de James Rodríguez en las vacaciones europeas 2020. Los seguidores en la publicación que ella quiso compartir de su hermoso vestido de seda con una abertura en sus piernas acompañado por unas sandalia Dior, estallaron en comentarios para criticarlas “porque no era el calzado adecuado” que incluso Daniela etiquetó la bloguer Camila Coelho, una experta en moda.

La miradas que se centraron en el calzado, también generaron que usuarios la defendieran y dejarán de críticas al develar que las “Sandalias Dior Ref Mule Dway” son lo último en tendencia con algodón azul bordado “alrededor del mundo” tienen un costo de 590 euros precio equivalente a $2.665.644 pesos colombianos. Uno de los comentarios que destacan su look fue mirado por los que apoyan como el mejor al decirle que “luce tan hermosa como una diosa del Olimpo“. Daniela en otro post destacó su momento, dejando claro que ella vive su vida y los comentarios le resbalan: “Un día te darás cuenta, que eso que te dijeron que era un defecto, se convirtió en algo infinitamente valioso para tu vida… te aplaudan o no”. Comentario que recibió un corazón de aprobación por su vestido y sandalias de parte de la experta Camila Colelho.