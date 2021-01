: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line: Undefined offset: 1 inon line

Este 12 de enero Daniela Ospina recordó a su padre, justo está cumpliendo un año y medio de muerto. La empresaria y madre de la hija de James Rodríguez le dedicó una palabras a su fallecido padre a través de sus estados de Instagram.

Con una fotografía en la que un rayo de sol es es el protagonista escribió: “hoy se cumple un año y medio de tu partida y a pesar del dolor y tú ausencia física, se que me acompañas, me bendices y te comunicas. ¡Te amo tanto mi chacho, que no puedo parar de dar gracias a la vida por ti! Por tus enseñanzas que ahora son legado, por los grandes recuerdos y por el amor infinito que habita y sigue creciendo en mi. Te extraño cada día de mi vida”.

Lea también: FOTOS: El “raro y mortificante” sueño que tuvo la hija de Jota Mario Valencia

Además, publicó una fotografía en la que salía besando a su madre mientras estaban en una cama de un hospital. Recordemos que Hernán Ospina falleció el 12 de julio del 2019 en una clínica de Medellín tras luchar por dos meses y medio contra el cáncer.