Daiky Gamboa en riesgo de covid por Marcela Reyes

El personal style de Marcela Reyes, Daiky Gamboa reveló su temor por positivo Covid-19.

Daiky Gamboa es un conocido personal style de artistas, ha trabajado con Karol G y en los últimos meses al lado de la Dj Marcela Reyes, quien resultó positiva por covid-19, encendiendo las alarmas por haber estado también en las últimas semanas en sesiones en vivo con celebridades, reuniones sociales, actividades de grupo de trabajo y rodajes de videos. Precisamente, Daiky habló como una forma de responsabilidad y que las personas que estuvieron cerca a él, “merecían una explicación” porque para nadie es un secreto su cercanía a Reyes. En el video de 12 minutos, Daiky Gamboa hace una exposición de su trabajo y detalles del rodaje que tuvieron con Paola Jara.

Gamboa, da un parte de tranquilidad que por el momento no tiene síntomas de covid y “se aislará en un aparta estudio de un amigo debido a que compartía con otras dos personas” y no quiere perjudicarlas. Daiky, deja claro que él fue la primera persona que se enteró del examen de Reyes cuando estaban “terminando de grabar” y no concibe que anden recriminando a ella con comentarios de “ínfulas de traqueto” señalándola con múltiples apelativos. Para dejar claro, pone que el motivo si llega a tener covid se debe a que estaba trabajando y no estaban en fiesta ambos como se ha dicho en varias redes por los videos, fotografías y otros detalles filtrados en ellos. Si él no tiene covid es porque es un “power ranger“; debido a que ha estado con ella varias semanas y no presenta síntomas.

Daiky Gamboa: “en riesgo por Marcela Reyes”