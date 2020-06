Cristiano y Cuadrado ‘panitas’

Cristiano Ronaldo y Cuadrado son Panitas hasta en el look / Foto Instagram @cristiano

Cristiano y Cuadrado parecen hermanos pero no son “panitas“.

Con más de ocho millones de me gusta, Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado, encendieron las redes al compartir un look similar y todo por el Covid-19, ya que los jugadores Juventus al regresar a la cancha afirmaron que no han tenido tiempo de hacerse un corte de cabello.

Cristiano, delantero portugués solo despertó las sonrisas de sus seguidores con la pregunta “qué piensan de mi look como el de mi panita“, al referirse a Cuadrado que con una gran sonrisa de “panas” demuestran que su amistad va más allá de las canchas. Otros que deben estar felices son Jeep y Adidas, quienes con su inversión publicitaria la sacaron del estadio. Seguramente, ya debe estar lista alguna marca de shampoo y rinse para seguir la historia del patrocinio del mejor cabello y cuidado de “risos“.

